Ter uma casa que seja exatamente do jeitinho que se sonhou, decorada com os melhores toques que identifiquem sua personalidade na decoração.

Este é um sonho que faz parte da rotina de muitas pessoas, afinal, ter um lugar para chamar de lar é um dos principais motivos de nossos esforços no dia a dia. E para tornar este espaço tão querido ainda mais especial, é sempre importante contar com boas inspirações e profissionais que desejam fazer do lar, o melhor lugar do mundo.

Como construir uma casa

O processo de construção de uma casa envolve muito planejamento e a supervisão de profissionais que irão auxiliar na consultoria de cada etapa.

O primeiro passo é a escolha de um terreno que esteja bem localizado, tanto pelas comodidades urbanas, quanto pela posição em relação ao sol. Este segundo ponto é muito importante para que a habitação não sofra com calor excessivo. A inclinação e aterramento do terreno são também essenciais para que as variações climáticas não ofereçam grandes problemas.

Após a escolha do terreno, é necessário que seja criado um projeto de como será o imóvel. Neste ponto, é essencial contar com a colaboração de um arquiteto, já que não só o desenho da casa será definido, como também, os tipos de materiais que irão fazer parte do orçamento total da construção.

Já com a construção iniciada, a supervisão de um arquiteto será valiosa para o acompanhamento da obra para que o cronograma possa ser seguido à risca, evitando que os custos finais possam sofrer aumentos.

Entre os principais documentos necessários para a construção de uma habitação estão: a aprovação do projeto junto a prefeitura, o alvará de construção e o ART (Alvará de Responsabilidade Técnica), o CEI, e possíveis autorizações de demolições e licenças ambientais.

Morar em uma casa de alvenaria ou uma casa pré-fabricada

As casas pré-fabricadas estão cada vez mais populares no Brasil. Excelentes opções quanto ao custo final e o processo de construção, tem sido cada vez mais comum a dúvida entre aproveitar este tipo de residência ou preferir uma casa de alvenaria.

Ambas as opções podem ser ótimas, dependendo, claro, das preferências de cada pessoa quanto ao tipo de espaço.

As casas pré-fabricadas, como dissemos, tem como principal vantagem a economia no custo final, seja na entrega ou na mão de obra, e o prazo menor para a finalização. No entanto, estas casas podem ser mais difíceis de serem entregues dependendo da região em que se mora e trazem um planejamento mais complexo no caso de ampliações ao longo da moradia.

Já as casas de alvenaria são muito tradicionais e ainda são as principais opções da população. Sua principal vantagem está quanto a possibilidade de personalização em todos os ambientes, bem como possíveis valorizações mais acentuadas no caso de serem utilizadas como investimento. As desvantagens estão nos possíveis atrasos de entregas e no excesso de burocracia junto à prefeitura.

As principais vantagens de morar em uma casa

Quando pensamos em definir uma habitação como lar, logo nos vem à mente a dúvida entre escolher uma casa ou apartamento. Entre as principais questões estão a segurança, o valor e a comodidade que podem ser mais pontuais entre uma opção e outra.

As vantagens de morar em uma casa, estão, sem dúvidas, quanto a liberdade de modificações no imóvel ao longo do tempo, bem como na decoração do espaço externo. A sensação de um maior aconchego também é apontada como um dos principais diferenciais, já que a casa proporciona uma ideia mais imediata de lar.

Outra vantagem está quanto a liberdade de juntar amigos e familiares para ocasiões especiais, como festas e reuniões familiares aos fins de semana. Em uma casa, este tipo de reunião não enfrentará as reclamações quanto à diversão e o olhar curioso dos vizinhos.

Quanto à segurança, os apartamentos podem oferecer uma sensação de maior proteção, já que a entrada no prédio geralmente esbarra nos porteiros e câmeras de segurança. No entanto, a construção de muros mais altos e a presença de câmeras, cães ou cercas elétricas, poderão manter o lar perfeitamente seguro.

Como escolher a decoração de uma casa

Os estilos decorativos são diversos e podem apontar para muitos resultados incrivelmente criativos. Pessoas mais clássicas, podem preferir a própria decoração clássica ou vintage, que exploram elementos do passado em diversos móveis ordenados no lar.

Quem gosta de toque mais modernos poderá explorar a própria decoração moderna, a minimalista ou a mediterrânea, com soluções práticas e inteligentes para que os espaços possam ser muito bem aproveitados.

Há ainda quem não abra mão da presença das plantas por meio de jardins internos, verticais, suspensos e as composições que embelezam a área externa do lar.

Para a escolha da decoração, a principal indicação é a de que a personalidade dos moradores seja muito explorada para que o lar fique ainda mais rico em características e, claro, possa ser perfeitamente acolhedor em todos os cômodos.

Como fazer a manutenção de uma casa

Ao longo do tempo, a sua casa irá se desgastar com as rotinas do dia a dia, as variações climáticas e até mesmo com novas construções que passaram a fazer parte do cenário ao redor. É muito importante que, a cada mudança brusca na estrutura, um profissional especializado seja contratado para que os reparos necessários sejam feitos.

A segurança deverá estar sempre em primeiro lugar, especialmente quanto às instalações elétricas. Em caso de falhas na eletricidade ou de desgaste de materiais, como fios e disjuntores, um eletricista deverá ser consultado para que os reparos sejam feitos imediatamente.

Os telhados deverão ser trocados e impermeabilizados conforme a umidade passe a afetar as estruturas do lar. Em qualquer sinal de infiltrações, faça as modificações pontuais para que os problemas não fiquem maiores.

As estruturas, como paredes internas e externas, deverão ser cuidadosamente observadas para evitar a presença de rachaduras e crescimento de vegetação sobre os pisos.

Lembre-se de que as manutenções pontuais poderão evitar o aparecimento de problemas ainda maiores que possam comprometer a segurança da casa. Ainda sobre a manutenção, é fundamental que os devidos cuidados sejam tomados para que o seu lar esteja sempre valorizado. Com estas dicas, certamente a escolha por morar em uma casa, será perfeita para você. Transformar um espaço comum e vazio em um lar repleto de aconchego e onde a felicidade reina no dia a dia, é fundamental para que a qualidade de vida seja ainda melhor para você e sua família.

